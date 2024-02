Wejdene de retour avec le clip de "Le Feu"

La chanteuse est vraiment passée à un autre niveau !

Wejdene profite de ce vendredi 9 février pour dévoiler son nouvel EP, "W", qui marque un véritable changement de direction artistique. Celle qui s'est faite connaître avec "Anissa" a bien grandi, et renvoie une image désormais beaucoup plus mature avec sa musique. Au niveau des sonorités, ça se ressent aussi, comme on peut le voir avec le clip de "Le Feu", extrait du projet. Un morceau dont l'instru, composée par Zeg P, Seezy, Manu Manu et Josman, rappelle certains tubes de RnB des années 90/2000. Pour ce qui est du thème, ça parle d'amour, on vous laisse découvrir tout ça dans al vidéo juste en-dessous !