Wejdene prend enfin la parole et défend Koba LaD après l'accident mortel !

Au moins ça c'est dit ! Après être placé en détention provisoire après l'accident mortel où son ami Will est malheureusement décédé, Koba LaD, qui a été défendu par Zola, s'est exprimé sur cet événement tragique et se dit dévasté d'avoir perdu un des siens :

"Je suis dévasté par la perte tragique de mon ami Will et depuis mardi soir je pense avant tout à chaque seconde à sa famille, son épouse et ses enfants, avec qui je partage l’immense tristesse et le deuil. Je serai là pour sa famille jusqu'à la fin de mes jours. Repose en paix mon frère Will."

Aujourd'hui, c'est donc la chanteuse Wejdene, actuellement en couple avec l'interprète de "RR 9.1" qui a décidé de réagir sur son compte Instagram et de défendre son homme, qui subit une pluie de critique sur les réseaux sociaux :

"Nous sommes des êtres humains malgré la notoriété. Vous balancez des atrocités depuis des jours sans que personne ne vous dise rien. Nous on sait, on te connaît, on sait qui tu es et on sait à quel point tu aimes Will.

C'est tragique, j'aimerai que le monde voit qui tu es réellement, comme moi je le vois, les combats que tu mènes en silence, et les démons que tu tentes de vaincre. Tu as perdu ton frère, et je sais à quel point tu es dévasté.

Je serai toujours là, quoi qu'ils disent.

Je t'aime J." - Wejdene