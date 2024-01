Cela vient après sa séparation avec Kendall Jenner.

Bad Bunny renonce au mariage dans son nouveau clip "No Me Quiero Casar". Dans la vidéo, le chanteur raconte son désir de rester encore célibataire pendant un moment. Malgré son âge (29 ans), le rappeur portoricain, comme un cri du cœur, explique qu’il ne veut pas se marier, se sentant encore comme un enfant, à naviguer entre boîtes de nuit, séances d’autographes et fantasme de Spider-Man.