Le quatrième extrait de la compilation "Friends & Family".

La compilation "Friends & Family" d'AWA GANG continue de se dévoiler. Après Kore et Guy2Bezbar, zaky et Yassin, c'est à présent au tour de TH de faire ses preuves. Le rappeur de Bondy dévoile le quatrième extrait du projet, "FPR". Avec son flow brut et énigmatique, il déverse ses punchs sur une instrumentale sombre signée Nutso Thugn, le tout dans un clip mis en images par Preston Mayers.