Yassin fait des dribbles sur le terrain comme "Vinicus JR"

Un morceau extrait de la compil "AWA Gang - Friends & Family"

Pour ceux qui se poseraient la question, la structure AWA Gang, dirigée par Kore, est toujours en pleine forme. Le label s'est fait remarquer pour sa capacité à faire éclore de nouveaux talents et à les faire devenir des têtes d'affiche, au point, aujourd'hui, de pouvoir sortir une compilation qui les rassemble tous. Le projet s'appelle "Friends & Family", et si on ne sait pas encore quand il sort, ça ne devrait pas tarder, car on en connaissait déjà deux extraits. En voici un nouveau cette semaine, avec cette fois Yassin en tête d'affiche pour le morceau "Vinicius JR", sur une prod de Ayrton, C2S et 8 Shuff. Un morceau avec une mélo très efficace, et un clip tourné en plein dans les rues d'Île-de-France.