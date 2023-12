ISHA et Limsa d'Aulnay dévoilent le clip de "Le Plan B"

Un extrait de leur projet en commun, "Bitume Caviar, Vol. 1".

Si les projets en commun font fureur ces derniers temps, Isha et Limsa d'Aulnay l'ont fait pour la passion du rap. Avec "Bitume Caviar, Vol. 1", le Belge et le Français ont réunis leur force pour un résultat dont personne ne doutait : un véritable cours de rap. Le duo n'était pas à leur premier coup d'essai à deux et leur alchimie ainsi que leurs références musicales font de ce projet en commun une évidence. Pour fêter sa sortie, ils dévoilent le clip de "Le Plan B", réalisé par Leam Inard, où ils laissent penser à la fin qu'un volume 2 pourrait éventuellement voir le jour.