Un nouveau visuel extrait de leur album en commun : "The Great Escape".

Larry June et The Alchemist continuent de défendre leur album commun. Sorti le 31 mars dernier, "The Great Escape" compte déjà plusieurs clips, dont "Porsches In Spanish" et "Palisades, CA". Les deux artistes balancent aujourd’hui un nouveau visuel pour leur featuring avec Action Bronson : "Solid Plan".