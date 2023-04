Un extrait de leur album commun, "The Great Escape".

Le 31 mars, Larry June et The Alchemist dévoilaient leur album commun, "The Great Escape". Un projet de 15 titres avec de beaux invités, comme Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Joey Bada$$ ou encore Big Sean sur "Palisades, CA". Pour accompagner la sortie, les deux artistes balancent le clip de "Porsches in Spanish". Réalisé par Miggs et Marcela Recio, on y trouve Larry June et The Alchemist prenant du bon temps au Mexique.