Lamatrix est de retour avec "Nkunku"

Par La rédaction

Un nouveau single qui s'accompagne d'un clip.

Après la sortie de son premier EP "Rookie", Lamatrix a continué à régaler son public avec de nombreux singles, notamment "Organisé" et "Mané". En ce début d’année, le rappeur du 78 poursuit son ascension en dévoilant un tout nouveau morceau : "Nkunku". Produit par Unfazzed, Lamatrix crache son flow avec aisance. "On passe du mitard à la lumière", balance-t-il. Un titre qui s’accompagne d’un clip réalisé par Doreex, où l’on découvre des extraits du quotidien de l’artiste avec son équipe, en studio, en coulisse ou bien encore sur scène.