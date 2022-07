Lamatrix est ''Organisé'' !

Découvrez le dernier clip de Lamatrix : "Organisé"

Dès son premier EP intitulé "Rookie", Lamatrix a prouvé qu’il en était un et surtout faisait parti des plus confirmés en réalisant plus de 10 millions de streams sur cet opus !

En pleine ascension, le rappeur continue de nous emmener dans son univers avec un style bien à lui, des refrains entrainants qui parlent des difficultés rencontrées dans sa vie mélangés à des couplets percutants.

Aujourd’hui, Lamatrix nous présente son nouveau titre intitulé "Organisé". Sur une production plus aérienne teintée d’une guitare aux sonorités africaines signée Gabbi, Yxale et Ryuk, on vous laisse découvrir cette performance face à la caméra de Kespey !