Deuxième épisode de la série de freestyle "DZ Drill"

Pour 2023, il faudra compter sur KD. Le rappeur de la Villette avait déjà annoncé un projet qui sortira surement en 2023, il va falloir être prêt.

Encore une fois, l'expérience de KD nous prouve que le 69 regorge de talents ! Après avoir testé un registre plus mélodique avec Josas dans "Way Way Way", KD revient sur une base bien sombre, bien drill comme on aime et nous régale.

L'année 2023 appartient à Lyon !