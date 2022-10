Un extrait du projet "Big Daddy Vol.1"

Naza et Koba la D se retrouvent pour le clip de "Comme ça". Réalisé par Nocolor et Louis Rossi, le morceau est extrait du projet "Big Daddy Vol.1" de Naza, sorti en juin dernier. Après "Baby Lova", l'artiste nous lâchent encore des images estivales, pour nous ambiancer et nous réchauffer en ce début du mois d'octobre.