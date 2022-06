Naza chante pour sa "Baby Lova" !

Avec un superbe clip tourné en pleine nature.

Le Big Daddy est de retour ! Avec sa nouvelle mixtape "Big daddy vol. 1" dévoilée en cette fin juin, Naza remet les pendules à l'heure tout au long du projet : avec des gros titres rappés, des collaborations bien plus énergiques que ce à quoi il nous avait habitué, l'artiste a su convaincre ses fans tout en ramenant ses détracteurs de son côté, en faisant preuve d'une polyvalence et d'une efficacité rare. Pour autant, les ballades afro et les hymnes d'amour restent l'un de ses terrains de prédilection, et c'ets ce que nous prouve une fois de plus s'il le fallait encore ce "Baby Lova". Espiègle et épris de la fameuse baby lova à qui le morceau est dédié, Naza nous emmènera avec lui en panne en pleine jungle ou aux côtés de danseuses aux airs de nymphes qui subliment un clip aux paysages déjà très beaux. Un retour parfaitement réussi !