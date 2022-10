Une critique de la surexposition des rappeurs.

YG, Mozzy et D3szn se rejoignent dans "How to rob a rapper". Les rappeurs se retrouvent dans un parking, pour un clip en noir et blanc dans lequel ils nous expliquent comment trouver puis braquer une personnalité publique. Les paroles nous laissent penser à la récente tragédie de la mort de PnB Rock à Los Angeles. Le rappeur est décédé après que sa copine ai publié une story Instagram dans laquelle a mentionné leur localisation.