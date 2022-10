Lin’s fête la sortie de son EP “100 filtres” avec “Franklin Saint” !

Découvrez le nouveau clip "Franklin Saint" de Lin’s !

Depuis le début de l'année, le rappeur bruxellois n'a cessé d'être actif. Boosté par la dynamique initiée par sa série de freestyle publiée sur YouTube : "En vérité", Lin's continue sur sa lancée avec la sortie de son premier EP "100 Filtres" disponible depuis le 23 septembre.

Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, le clip du premier extrait de l’EP intitulé "Franklin Saint" est dorénavant en ligne. Un titre qui introduit parfaitement le projet et pose le décor d'un univers fort et singulier. Sur une prod de Theskybeats, Lin’s joue de sa plume et de son flow avec précision et assurance. Réalisé par Fuidacier Prod, le clip illustre le titre de manière remarquable et vient sublimer des paroles sombres et puissantes.

Le jeune rappeur originaire du quartier de Jette étonne par son talent et sa maturité, ce qui en fait sans conteste la sensation de cette rentrée 2022.

Définitivement lancé, Lin’s prouve une nouvelle fois avec ce clip et ce premier EP qu'il faudra bel et bien compter sur lui dans les mois à venir. En attendant l’EP 100 Filtres est maintenant disponible sur toutes les plateformes.

Découvrez le nouveau clip "Franklin Saint" de Lin’s dès maintenant sur Générations !