Monsen ouvre le bal avec "Mouammar"

Extrait du premier projet du média "Kunta Kinte".

Après "Shoot" et "Tangawisi", Monsen est de retour avec "Mouammar". Le clip, réalisé par Léo Mazzoni, est le premier extrait du projet "Kuntape", de Kunta Kinte. Le TMZ français se dévoile sous un nouveau jour et nous prépare une compilation, disponible le 30 septembre prochain, contenant 16 titres qui mettront en lumière une dizaine d'artistes qu'il faut garder à l'oeil cette année. Lyrics travaillés, flow percutant, Monsen s’impose en premier, avec puissance et annonce la couleur pour cette compilation de qualité.