La Fouine annonce un nouvel album en plein Bercy, et ça sort cette semaine !

La Fouine a vu les choses en grand cette semaine, niveau marketing, c'est très carré.

Il a peut-être encore l'air assez jeune, mais La Fouine a déjà 43 ans, et c'est un véritable OG du rap français. Presque 25 ans de carrière, pas mal d'albums au compteur, quelques hits solides dans sa discographie, et un clash avec Booba qui reste dans la légende. Ce n'est pas pour rien que le rappeur de Trappes (78) s'est permis de programmer 2 Bercy d'affilée, un pour le 8 avril et l'autre pour le 9 avril. D'ailleurs, pendant son concert d'hier soir, La Fouine en a profité pour annoncer un nouvel album !

Une sortie d'album complètement surprise, à l'image de ce qu'avait fait Nekfeu pour son album "Cyborg" en 2016, dont la sortie avait été annoncée pendant son Bercy, là encore. La Fouine a repris la recette et a annoncé à tous ses fans présents sur place qu'il allait sortir un nouvel album appelé "Etat des lieux". Encore plus surprenant, le projet sortira demain, 11 avril ! Une annonce surprise, sans promo, en plein concert, seulement deux jours avant la sortie officielle du projet, un sacré coup de poker de la part de Laouni.

🚨 SURPRISE



La Fouine annonce la sortie d’un nouvel album !



« ÉTAT DES LIEUX »



📆 CE VENDREDI



Cover : pic.twitter.com/bfO71MV4vT — RAPLUME (@raplume) April 9, 2025

Tout ça montre qu'il est vraiment de retour dans le rap pour se faire plaisir avant tout, plus que dans une logique commerciale comme on peut la voir chez toutes les autres grosses stars du game. Par contre, pour ce nouveau projet, La Fouine a quand même fait les choses très sérieusement, avec une liste de featurings assez solide : Ninho, Nessbeal, Genezio, Merveille, et KLN, du L2B Gang.

6 mois après "Capitale du Crime Radio", revoilà donc déjà La Fouine avec un nouvel album. On croyait qu'il plaisantait quand il disait qu'il ne "voulait pas partir tout de suite", mais finalement, le boug était très sérieux !