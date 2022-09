Le rappeur du 94 est de retour et c'est chaud !

Malty 2BZ est de retour avec "Enfant de Malheur", un titre percutant et énergique. Le rappeur du 94 a bien compris la recette du succès et montre encore une fois qu'il est décidé à s'imposer comme la prochaine tête d'affiche du rap français. Après "Shlass" et "Business", en collaboration avec Rim'K, Malty 2BZ nous lâche un morceau qui va vous rester en tête !