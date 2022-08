Et il veut s'en servir...

Drilleur hors-pair, Malty 2BZ vient confirmer qu'il va falloir vraiment compter sur lui. Rappeur du 94, il est originaire de la Guadeloupe où ce clip est tourné. On a beau être aux Antilles, on est dans les bas-fonds, loin de la plage et des palmiers, confronté à la dure réalité de la vie.