Le rappeur originaire de Louisianne nous lance un nouveau banger.

NBA YoungBoy se confie dans "Purge Me". Le rappeur est de retour et nous lance un morceau dans lequel il se confie devant sa belle villa. Après "Feel Good" et "Proof", extrait de son projet "The Last Slimento", NBA Youngboy est enfin de retour et on a hâte de voir la suite !