Youngboy NBA fidèle au poste dans "Feel Good"

Un clip de plus pour le rappeur de Baton Rouge !

Est-ce qu'on réalise tout à fait en France l'impact de l'arrestation de Youngboy NBA ? Peu écouté ou reconnu en hexagone, le rappeur de Lousiane est tout simplement l'un des plus gros rappeurs en activité de la scène américaine. Même si sa carrière a commencé assez récemment, le rookie de Baton Rouge a tellement rapidement su convaincre le public, avec ses mélos faciles et son flow ultra efficace qui lui permet de monter sur toute les prods. En quelques années, la productivité du rappeur et son talent l'ont amené à dépasser les dix millions d'abonnés sur Youtube (presque autant que Future, un peu plus que Kendrick Lamar, deux des plus grosses tête d'affiche de la décennie passée aux États-Unis), mais surtout à dépasser les 10 milliards de vues ! Pour le coup presque autant que Future ET Kendrick réunis... suivi comme pas possible, le rappeur dévoile une fois de plus un clip sorti des tripes, bien que tourné chez lui. Assigné à domicile, le rappeur n'en perd pas moins son inspiration et continue à régaler ses fans !