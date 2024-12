Luc Besson mise sur Snoop Dogg pour son nouveau film post-apocalyptique !

L'information insolite du jour !

C’est une collaboration surprenante qui va voir le jour entre le réalisateur français Luc Besson et l'icône du rap américain Snoop Dogg.

Le projet, intitulé "The Last Man", va mêler science-fiction et univers post-apocalyptique. Snoop Dogg endossera le rôle principal dans ce long-métrage.

Mais l'implication du rappeur ne s'arrête pas là : il sera également co-producteur du film via sa société Death Row Pictures. Les détails concernant "The Last Man" restent encore flous. Cependant, les premières informations laissent présager un scénario se déroulant dans un monde post-apocalyptique. Des sources proches du projet suggèrent une possible inspiration de l'univers de "La Planète des Singes".

Snoop Dogg is set to star in and co-produce 'The Last Man,' an original sci-fi movie directed by acclaimed filmmaker Luc Besson.https://t.co/Puy3j10avn pic.twitter.com/utCfUYRv5K — Blex (@blex_media) December 12, 2024

Cette association entre Besson et Snoop Dogg n'est pas le fruit du hasard. Les deux artistes se connaissent depuis près de deux décennies. Leur première collaboration remonte au film d'animation "Arthur et les Minimoys", où Snoop Dogg prêtait sa voix au personnage de Max.

Luc Besson a exprimé son enthousiasme pour ce projet : "Nous nous sommes rencontrés il y a 20 ans et avons toujours souhaité retravailler ensemble. Ce projet nous passionne tous les deux, avec Snoop dans le rôle principal. J'ai hâte de commencer !"

De son côté, Snoop Dogg a partagé son admiration pour le travail de Besson : "Depuis que j'ai vu Léon, j'ai toujours voulu que Luc réalise un film entier pour moi. Nous avons enfin l'opportunité de concrétiser ce rêve." On a hâte !