Un nouveau single avec un duo très fort !

Blasko est de retour avec Yaro et ils balancent enfin le clip de "Sang d'la veine". Les rappeurs n'ont "pas le temps" et se retrouvent en pleine kiffance, mood 100% été avec des images réalisées par Cédrick Cayla. Le rappeur de "Mal Luné" nous avait impressionné récemment avec son freestyle "7/7", et est bel et bien de retour.