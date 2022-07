Blasko envoie le violent freestyle ''7/7'' !

Découvrez le dernier clip de Blasko : "7/7"

C’est sur son profil Instagram que tout se passait dernièrement ! Face à une série de freestyles plus qu’explosif, l’artiste de Mal Luné vient conclure cette série avec un long format disponible sur YouTube.

Pour l’occasion, Blasko s’est entouré d’une armée de producteurs pour réaliser ce son baptisé "7/7". Aux côtés de Yxale beats, Bigbou Prod et S.piritbeatz pour la première instru, Daimo et Ryuk pour la deuxième et Yxale beats en solo pour la dernière, ce freestyle mis en images par Oracle Vision est une pur bombe à retardement que l’on vous invite à découvrir ci-dessous…