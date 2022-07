Le rappeur se place dans le top des rookies de l'année !

Nosnow nous balance "La Prise". Ce single est extrait de son dernier projet intitulé "Playoffs", sortie au début du mois de juillet. Un titre accompagné d'un clip réalisé par Adzelio, qui nous plonge dans l'univers atypique du rappeur, punchlines incisives, des textes qualitatifs, soignés et réfléchis, et par de nombreux gimmicks communicatifs. Son projet "Playoffs" est disponible sur toutes les plateformes de streaming, on vous laisse aller checker ça !