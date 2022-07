Un nouveau clip extrait de son dernier album.

Après nous avoir lâché le clip de "Flowers now", J Stone balance aujourd'hui "Flashin' Lights". C'est un nouvel extrait de son album "The Definition Of Sacrifice", sorti le 15 juin dernier. Ce clip vidéo nous embarque en plein coeur d'une poursuite avec la police de Los Angeles, le LAPD.