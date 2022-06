J. Stone balance ''Flowers Now'' en connexion avec Mozzy !

Découvrez le dernier clip de J. Stone : "Flowers Now" Ft. Mozzy, extrait de "The Definition Of Sacrifice" enfin disponible.

En ligne depuis le 15 juin dernier, le nouvel album de J. Stone devrait régaler les fans du genre ! Long de 15 titres et accompagné de grosses collaborations avec O.T. Genasis, Swizz Beatz & Jadakiss ou encore Young Dolph pour ne citer qu’eux, le rappeur présente aujourd’hui un clip aux côtés de Mozzy. Intitulé "Flowers Now", le clip signé Lewis Younasty est à découvrir ci-dessous...