Friz dévoile nouvel album "Paradoxe" !

Découvrez le nouvel album "Paradoxe" de Friz !

Houari, Bil-k mais également présent sur le grand projet 13 Organisé, Friz poursuit désormais sa carrière en solo et révèle son premier album. Après avoir enchainé les succès au sein du groupe mythique marseillais Ghetto Phénomène , aux côtés de JUL Veazy etmais également présent sur le grand projetpoursuit désormais sa carrière en solo et révèle son premier album.

Signé au sein du label Play Two, Friz dévoile son premier album "Paradoxe" entièrement abouti, travaillé et en parfaite harmonie avec son univers. Composé de 15 titres, l’artiste convainc une nouvelle fois son public avec sa capacité à poser sa voix sur des mélodies en mettant l'accent sur l'émotion et sur la musicalité des instrumentales.

Impossible de passer à côté l'excellente sélection de featuring pour ce projet : la crème du rap marseillais mais pas que, Elams, Sauzer, AM la Scampia, SAF, Dabs et bien d’autres figurent aux côtés sur le projet.

A l'occasion de la sortie de son projet, l'artiste révèle son nouveau clip "TCTP" en featuring avec SAF et Veazy. Un trio très cohérent pour un single harmonieux, mélodieux et très aérien. Côté visuel, FULL SIGNAL immortalise et sublime les trois artistes sur une prod de Jaysx15, dans un clip soigné et dynamique, entre Marseille et Nanterre.

Découvrez le nouveau clip "TCTP" de Friz dès maintenant sur Générations :