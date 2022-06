Don Milli de retour avec le premier épisode de la série "Millimètre"

Quasiment après un an d'absence, le rappeur du 93 Don Milli fait son retour avec ce qui a tout l'air d'un premier épisode d'une série. Le son s'intitule "Millimètre #1" et est sorti le 25 mai. Don Milli nous régale avec ses singles depuis 2017 mais n'a jamais sorti de projets. Ce retour pourrait-il amener à un premier album ou EP de la part de l'artiste de Montfermeil ? On le souhaite.