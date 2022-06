Doc OVG et Freeze veulent des billets de "1.000" !

Un nouveau banger drill en provenance du 667.

Plus de racks, plus de punchs, plus de drill : Freeze et son obscur collègue Doc OVG du 667 sont de retour avec "1.000", un banger qui s'offre un clip pour l'occasion. Les fans du 667 ne seront pas perdus avec ce nouveau single qui reprend les codes qui ont fait le succès du groupe, à savoir une plume affûtée et technique sans langue de bois, sur une production sombre que les punchlines des deux artistes enjolivent parfaitement. Si on n'imprime même plus de billets de 500 en France, le Doc et Chen Zen n'ont pas le temps et veulent directement des billets de "1.000" - ce qui est tout à fait possible si on parle en franc suisse ! Un retour réussi pour Doc OVG, et une confirmation de plus s'il en fallait, que Freeze n'a carrément pas dit son dernier mot !