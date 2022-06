Bad Bunny cartonne avec le clip de "Moscow Mule".

Le rappeur et chanteur portoricain Bad Bunny a encore frappé fort le 6 mai avec son nouveau single intitulé "Moscow Mule". Après "Yonaguni" qui comptabilise plus de 33 millions de vues, le Portoricain est, deux semaines après la sortie de "Moscow Mule", numéro 1 du top mondial des clips musicaux, comptabilisant plus de 54 millions de vues et avec 1,9 millions de likes.