Byilhan et Nico agressés en plein live sur Twitch : "tu t'es pris un drive by..."

Parmi les fans de Byilhan et Nico, on trouve aussi de sacrés teubés malheureusement...

L'évènement caritatif Z Event 2025 a pris fin il y a quelques jours à peine, avec des moments qui sont entrés dans la légende. Notamment les passages de Vald ou de Bigflo sur place, le vendredi soir, mais aussi le moment où la cagnotte a dépassé les 16 millions d'euros et explosé le record de Mister Beast. Nos influenceurs français ont réussi à attirer les dons grâce à leur bonne vibe et leur humour, mais certains se sont un peu faits dépassés par les évènements. Comme Byilhan et Nico, qui ont promis à leurs abonnés qu'ils allaient rentrer de Montpellier (lieu du Z Event) à Paris à pieds. Avec plusieurs mésaventures sur le chemin : hier, ils se sont fait agressés par des abonnés en plein live.

Tu t'es mangé un drive-by... Tu t'es mangé un drive-by d'eau !

On préfère tempérer tout de suite : quand on parle d'agression, on ne parle de pas de coups physiques, ou de coups de couteau ou de tentatives de racket. Rien d'aussi grave, mais quand même, plusieurs séquences assez violentes ont eu lieu pendant les lives des deux derniers jours. Hier, par exemple, les deux streamers étaient tranquillement posés sur le bord de la route, lorsqu'un véhicule les dépasse et le jeune assis sur le siège passager a balancé à Byilhan ce qui ressemble à une bombe à eau en pleine face, en criant. Le véhicule ne s'est évidemment pas arrêté.

Au delà du challenge, si y'a bien un truc que montre le défi de Byilhan et Nico c'est la déchéance de l'humain ptdr.

Vous êtes là à faire les animaux en pensant que c'est vos potes alors qu'en fait vous passez juste pour des énormes baltrous/baltringue avec un manque de respect… pic.twitter.com/1XCgMPQv3r — Noosca (@NooscaTV) September 11, 2025

Forcément, il y a un petit "fils de p*te" d'énervement qui est parti, une insulte bien méritée avec probablement un fond de vérité envers ce gars complètement teubé qui a lancé la bombe à eau. Nico, lui de son côté a essayé de détendre la situation avec un peu d'humour. Un évènement un peu moins graves que ceux survenus il y a deux jours, avec des gogols de 17 ans qui se sont mis à jeter des œufs et à vouloir faire les malins, en sachant très bien que les streameurs ne peuvent pas se mettre à les démarrer devant les caméras. Rappelons le, entre 75 000 et 100 000 personnes regardent en simultanée le stream chaque jour, avec pas mal d'enfants dans le lot.

Forcément, cette grande marche de plusieurs centaines de kilomètres attire pas mal de curieux et de fans, qui n'hésitent pas à mettre leur vie en danger tout ça pour prendre des photos, malgré les très nombreux avertissements de la part de Byilhan et Nico. Force aux deux créateurs de contenu pour leur défi sportif, en espérant que la bêtise des gens n'aille pas plus loin…