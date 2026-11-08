Après une première soirée chaotique et des rumeurs de dispute en coulisses, Chris Brown et Usher se sont retrouvés sur scène ensemble lors de leur deuxième concert à Atlanta le 6 novembre. Les deux stars du R&B semblent avoir tourné la page avant trois nouvelles dates dans la ville.

Jeudi 5 novembre, le premier des cinq concerts d'Atlanta sur The R&B Tour avait tout du fiasco. Le show, prévu à 19h30, n'avait démarré qu'aux alentours de 22h, soit près de trois heures de retard. Les duos habituels entre Chris Brown et Usher avaient été supprimés du programme, et les sets auraient été écourtés. Selon le site TMZ, des sources anonymes évoquaient une « dispute verbale » entre les deux artistes en coulisses, notamment au sujet du choix de maintenir ou non le spectacle alors qu'un trafic dense empêchait les fans d'accéder au stade.

Une nuit 2 sous le signe de la réconciliation

Le lendemain, vendredi 6 novembre, l'ambiance était bien différente à la Mercedes-Benz Stadium. Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré Chris Brown et Usher partager la scène pour interpréter le remix de « Back to Sleep », puis celui de « It Depends ». Les deux hommes étaient certes espacés sur la scène, mais leur présence commune constituait un signal fort après une nuit de tensions.

La soirée a également bénéficié d'une belle brochette d'invités : Bow Wow, Muni Long, Jermaine Dupri et Tyrese ont notamment rejoint les deux têtes d'affiche sur scène.

Budden minimise, les fans restent sceptiques

Face aux spéculations, Chris Brown avait déjà répondu sur Instagram Story avec un message laconique : « Internet 🧢. Don't fall for it », autrement dit : « Internet ment. Ne vous laissez pas avoir. »

Du côté des observateurs, le rappeur et animateur Joe Budden a livré son analyse dans son podcast. Selon HotNewHipHop, il a estimé que la situation avait été montée en épingle. « On dirait qu'il y a peut-être eu des difficultés techniques quelque part. Je ne vais pas dire qu'il y a eu une altercation. Quelque chose s'est passé en coulisses, et le DJ et T.I. devaient gagner du temps... Ce qui se passe entre eux relève de la saine compétition... Je ne pense pas qu'ils veuillent du mal l'un à l'autre... Je ne pense tout simplement pas que Chris soit aussi mesquin... C'est difficile à croire pour moi », a-t-il déclaré.

Des membres de son entourage dans l'émission ont toutefois souligné des différences dans les setlists et des publications Instagram jugées suspectes, sans pour autant trancher sur la réalité d'un vrai clash.

La tournée continue

Les tensions supposées n'ont en tout cas pas mis fin à la collaboration. Trois nouvelles dates sont encore programmées à Atlanta les 8, 10 et 11 novembre. The R&B Tour doit ensuite faire escale à Los Angeles, La Nouvelle-Orléans, Houston et Miami, avant de se conclure à Tampa le 12 décembre.

Annoncée en avril, cette tournée commune intervient près de trois ans après qu'une altercation entre les deux artistes dans une patinoire de Las Vegas aurait été rapportée par plusieurs médias américains.