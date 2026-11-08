Dr. Dre et Ice Cube ont évoqué les nombreuses difficultés rencontrées lors de la co-production de Straight Outta Compton, le biopic sorti en 2015. Les deux rappeurs se sont confiés sur leur podcast commun, révélant les tensions avec la maison de production et leur volonté de rendre justice à tous les membres du groupe.

Dix ans après la sortie de Straight Outta Compton, Dr. Dre et Ice Cube reviennent sur les coulisses mouvementées du film qui retraçait l'histoire de N.W.A. C'est sur leur tout nouveau podcast Listen & Laugh, lancé avec l'acteur et humoriste Mike Epps, que les deux rappeurs ont levé le voile sur les obstacles qu'ils ont dû surmonter pour mener ce projet à bien.

Dix ans d'histoire à raconter en deux heures

La première difficulté était d'ordre narratif. Selon Complex, Ice Cube a résumé le défi avec une formule directe : « Vous savez à quel point c'est dur de faire un biopic. On a encore des gens qui se plaignent de celui qu'on a fait, sans savoir à quel point c'est difficile de faire rentrer dix ans dans deux heures. »

Le film, réalisé par F. Gary Gray, retrace l'ascension du groupe de rap N.W.A., composé notamment de Dr. Dre, Ice Cube, MC Ren, DJ Yella et Eazy-E. O'Shea Jackson Jr., le propre fils d'Ice Cube, incarnait son père à l'écran, aux côtés de Corey Hawkins, Jason Mitchell, Aldis Hodge et Neil Brown Jr.

Une bataille pour donner la parole à tous les membres

L'autre combat mené par les deux co-producteurs concernait la représentation de l'ensemble des membres du groupe. Ice Cube a confié que la maison de production refusait d'accorder des répliques à MC Ren et DJ Yella. « Ils ne voulaient pas que Ren ait des lignes de dialogue. Ils ne voulaient pas que Yella en ait non plus. Et nous, on disait : vous ne pouvez pas les mettre dans le film comme de simples figurants. »

Dr. Dre a réagi avec une certaine incrédulité face à cette position : « Mais attendez, pourquoi vous ne voulez pas qu'ils aient des répliques ? Qui êtes-vous ? Vous n'étiez même pas là. »

Ice Cube a néanmoins reconnu que la production, composée de professionnels aguerris, ne pouvait pas raconter le parcours de chacun dans le détail. Malgré tout, les membres de N.W.A. ont tenu à ce que le récit soit équilibré, fidèle à leur vécu.

Un soutien décisif chez Universal Pictures

Face à ces tensions, les deux rappeurs ont trouvé une alliée de poids en la personne de Donna Langley, présidente d'Universal Pictures, le distributeur du film. « Elle a compris qu'on était passionnés par cette histoire. On ne pouvait pas se permettre de se tromper », a déclaré Ice Cube.

Dr. Dre a également partagé une anecdote savoureuse : présent dans les bureaux d'Universal lors d'une discussion sur une scène qui le mettait en scène, il s'est retrouvé à écouter un cadre expliquer ce que son personnage ferait. « J'ai dit : mec, je suis là, juste devant vous. Ce ne serait pas mieux que ce soit moi qui vous dise ce que Dre ferait dans cette scène ? »

Sorti en août 2015, Straight Outta Compton s'est imposé comme un véritable succès commercial, avec plus de 200 millions de dollars de recettes à travers le monde.