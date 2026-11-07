La première nuit du tour commun de Chris Brown et Usher à Atlanta a viré au chaos : concert retardé de plus de deux heures, performances écourtées et aucune apparition commune sur scène. Des rumeurs de dispute en coulisses ont rapidement circulé, que Chris Brown a aussitôt démenties.

Jeudi 6 novembre, Chris Brown et Usher ouvraient leur série de cinq concerts au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. La soirée devait être une célébration : les deux artistes y établissent un record en devenant le tour le plus représenté sur une seule et même étape du stade, dépassant les quatre nuits de Beyoncé lors de sa tournée Cowboy Carter en 2025. Mais le public présent n'a pas vécu la fête attendue.

Un concert qui démarre avec plus de deux heures de retard

Selon le Atlanta Journal-Constitution, le DJ Fresh a animé la salle pendant une longue période avant que les deux chanteurs ne montent sur scène. Le concert a finalement débuté avec plus de deux heures de retard sur l'horaire annoncé. Les représentants d'Usher n'auraient pas été en mesure d'expliquer ce délai lorsqu'ils ont été contactés pendant le spectacle, toujours selon la même publication.

Les festivaliers ont également déploré des performances écourtées et une qualité sonore insuffisante. Le journal décrit certaines parties du show comme précipitées. Fait notable : malgré leur co-tête d'affiche, Chris Brown et Usher ne se sont jamais retrouvés ensemble sur scène. Or, leur tournée prévoit habituellement des sets séparés mais aussi des passages communs, ce qui a rendu l'absence d'interprétations partagées particulièrement visible.

Rumeurs de dispute en coulisses, Brown répond

Selon TMZ, une dispute verbale aurait éclaté en coulisses entre les deux artistes. Des sources citées par le média américain indiquent que les embouteillages autour du stade avaient retardé l'arrivée de nombreux spectateurs, provoquant un désaccord sur l'opportunité de repousser le début du show. Ces mêmes sources décrivent les deux chanteurs comme très compétitifs tout au long de leur tournée commune.

Chris Brown a rapidement réagi sur Instagram Story vendredi 6 novembre. Selon Complex, il a écrit : « Internet [cap]. Don't fall for it. » Un message bref pour balayer les spéculations, sans qu'aucun des deux artistes n'ait confirmé publiquement l'existence d'une dispute.

Une partie des fans a aussi relevé qu'Usher avait accueilli le public avec la phrase « Atlanta, welcome to my show », une formulation jugée maladroite dans le cadre d'un spectacle co-headliné.

Quatre autres dates pour rattraper la première

Malgré ce départ difficile, la tournée se poursuit à Atlanta. Quatre représentations supplémentaires sont prévues au Mercedes-Benz Stadium les 6, 8, 10 et 11 novembre. Dès vendredi soir, les deux artistes avaient l'occasion de se retrouver sur scène ensemble et d'offrir aux spectateurs le spectacle complet initialement promis.