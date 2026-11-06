Future a dévoilé en surprise ce vendredi 6 novembre 2026 un nouveau single intitulé « Ya Hit », réunissant Drake, Travis Scott et Loe Shimmy. Le morceau, produit par ATL Jacob, est attendu sur le prochain album de Future, Infinity. Drake y glisse notamment un couplet aux allures de piques subliminales qui fait déjà réagir les fans.

C'est une sortie que personne n'attendait ce vendredi matin. Future a lâché « Ya Hit » sans prévenir, réunissant sur un même titre Drake, Travis Scott et Loe Shimmy. Le morceau est produit par ATL Jacob et masterisé par Mike Dean. Des ad-libs de Sexyy Red y sont également présents, même si elle n'est pas officiellement créditée sur le titre.

Un titre prévu pour l'album Infinity de Future

Selon Hot New Hip Hop, « Ya Hit » devrait figurer sur le prochain album de Future, intitulé Infinity. Le morceau avait en réalité déjà été présenté en avant-première lors de la fête d'anniversaire de Drake le mois dernier, mais uniquement comme une collaboration entre Future, Travis Scott et Loe Shimmy. Beaucoup de fans pensaient alors qu'il s'agissait du propre projet de Loe Shimmy.

C'est le commentateur Akademiks qui a révélé que Drake était un tel fan du morceau qu'il aurait décidé d'y poser son couplet au cours des dernières semaines, selon Hot New Hip Hop.

Drake et ses piques subliminales font parler

C'est le deuxième couplet de Drake qui retient toutes les attentions. « Ton album ne va pas s'améliorer, c'est terminé, alors soumets-le », rappe-t-il, sans désigner de cible précise. La ligne alimente de nombreuses spéculations parmi les fans et les observateurs.

Parmi les noms avancés figurent A$AP Rocky, en pleine préparation de Don't Be Dumb (Disc 2), ou encore JAŸ-Z, tête d'affiche annoncée du Super Bowl Halftime Show 2027 et dont un nouvel album serait en cours. Certains pensent également à Kendrick Lamar, au vu de leur historique chargé, tandis qu'une théorie vise DJ Khaled, dont l'album Aalam of God n'a toujours pas de date de sortie après avoir manqué celle prévue en juillet.

Drake et Travis Scott de nouveau réunis

Cette collaboration marque aussi le retour de Drake et Travis Scott sur un même morceau. Les deux artistes ne s'étaient plus retrouvés ensemble depuis « Meltdown » en 2023, selon Complex.

Pour Drake, 2026 est déjà une année très dense. En mai, il avait sorti trois albums simultanément : Iceman, Habibti et Maid of Honour, avant de poursuivre avec son projet court-métrage FOMO, incluant de nouvelles chansons. Malgré ce catalogue fourni, il n'aurait pas soumis ces œuvres aux prochains Grammy Awards, la 69e édition, dont les nominations seront dévoilées prochainement.