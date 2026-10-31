Travis Scott, Cactus Plant Flea Market et Nike ont dévoilé les premières images de leur collaboration trois voies : l'Air Flea 1. Une silhouette aussi originale qu'inattendue, prévue pour le printemps 2027 à 180 dollars.

La collaboration est officielle et les premières photos de la paire sont là. Travis Scott, le collectif Cactus Plant Flea Market (CPFM) et Nike ont mis au point ensemble une sneaker baptisée Air Flea 1. Selon le site spécialisé HotNewHipHop, la sortie est prévue au printemps 2027, à un prix annoncé de 180 dollars.

Une silhouette volumineuse et une palette de couleurs terreuses

L'Air Flea 1 reprend la forme surdimensionnée et épaisse propre au Flea 1, signature de CPFM. La tige se décline dans des tons kaki et beige. Une semelle intermédiaire marron épaisse renforce l'aspect robuste de la chaussure. Sur les côtés figure le Swoosh inversé, marque de fabrique de Travis Scott. Des lacets verts épais complètent l'ensemble.

Le rose vient ponctuer la composition de façon inattendue. On le retrouve sur la languette intérieure, les semelles intérieures et le côté interne de la chaussure, à l'opposé du branding Cactus Jack x CPFM. Une languette noire fait ressortir le logo FLEA rose. Le code style de la paire est le IX7250-200.

Une longue attente derrière cette paire

Le Flea 1 a une histoire mouvementée. CPFM avait présenté une première version dès 2022, mais des problèmes de taille avaient repoussé la sortie pendant plusieurs années. La version standard du Flea 1 devrait enfin atteindre les rayons pendant les fêtes de fin d'année, tandis que la version Travis Scott suivrait au printemps 2027.

Travis Scott et CPFM entretiennent une relation créative de longue date. Leurs précédentes collaborations autour de l'Air Force 1 Low avaient déjà marqué les esprits, notamment avec des modèles en crin de cheval et en fourrure. Cette fois, une distribution plus large est prévue, ce qui rend le projet accessible à davantage de fans.

Pratique

L'Air Flea 1 Travis Scott x CPFM x Nike sera disponible en tailles unisexes. La vente est prévue sur le site de CPFM, le site officiel de Travis Scott, sur Nike.com ainsi que dans une sélection de revendeurs partenaires. Prix annoncé : 180 dollars. Sortie prévue : printemps 2027.