Usher et Chris Brown ont uni leurs forces cette année pour une tournée R&B qui a rempli des stades à travers toute l'Amérique du Nord. Depuis le coup d'envoi à Denver le 26 juin, les deux artistes enchaînent les soirées d'anthologie, avec une particularité : les invités surprises.

Deux légendes du R&B sur la même scène : Usher et Chris Brown ont lancé leur tournée commune le 26 juin à Denver, et l'événement ne cesse de faire parler. Des stades combles, des chorégraphies spectaculaires, des morceaux cultes les uns après les autres — et des invités que personne n'attendait forcément.

Une tournée hors normes, prolongée jusqu'à 59 dates

Le 19 août, Live Nation a annoncé une extension de huit dates supplémentaires, portant la tournée à 59 concerts au total. De nouvelles villes entrent au programme : Baltimore, Cincinnati, Indianapolis. Chicago, Las Vegas, La Nouvelle-Orléans et Miami sont également au calendrier.

Usher lui-même a comparé cette association à une rencontre improbable entre Michael Jackson et Prince : "Pouvoir faire quelque chose que personne n'a jamais fait à ce niveau — imaginez si Michael et Prince avaient pu faire quelque chose ensemble".

Les invités qui ont volé la vedette

La liste des artistes montés sur scène est particulièrement impressionnante. Voici les apparitions notables recensées jusqu'ici :

Nelly – 21 juillet, The Dome at America's Center : "Dilemma" & "Hot in Herre"

– 21 juillet, The Dome at America's Center : "Dilemma" & "Hot in Herre" Lil Baby – 7 août, MetLife Stadium : "Freestyle"

– 7 août, MetLife Stadium : "Freestyle" 50 Cent – 7 août, MetLife Stadium : "What Up Gangsta", "Many Men" & "P.I.M.P."

– 7 août, MetLife Stadium : "What Up Gangsta", "Many Men" & "P.I.M.P." Jadakiss – 7 août, MetLife Stadium : "Throwback", "New York" & "Who Shot Ya (Freestyle)"

– 7 août, MetLife Stadium : "Throwback", "New York" & "Who Shot Ya (Freestyle)" Fat Joe – 7 août, MetLife Stadium : "New York" & "Lean Back"

– 7 août, MetLife Stadium : "New York" & "Lean Back" A Boogie Wit Da Hoodie – 8 août, MetLife Stadium : "Look Back It"

– 8 août, MetLife Stadium : "Look Back It" Mary J. Blige – 8 août, MetLife Stadium : "I'll Be There for You/You're All I Need to Get By", "I'm Goin' Down" & "Love No Limit"

– 8 août, MetLife Stadium : "I'll Be There for You/You're All I Need to Get By", "I'm Goin' Down" & "Love No Limit" Method Man – 8 août, MetLife Stadium : "I'll Be There for You/You're All I Need to Get By"

– 8 août, MetLife Stadium : "I'll Be There for You/You're All I Need to Get By" Future – 8 août, MetLife Stadium : "March Madness"

– 8 août, MetLife Stadium : "March Madness" Ashanti – 8 août, MetLife Stadium : "Foolish" & "What's Luv?"

– 8 août, MetLife Stadium : "Foolish" & "What's Luv?" Ye – 25 septembre, SoFi Stadium : "Runaway", "Can't Tell Me Nothing", "N—as in Paris", "Flashing Lights" & "All of the Lights"

– 25 septembre, SoFi Stadium : "Runaway", "Can't Tell Me Nothing", "N—as in Paris", "Flashing Lights" & "All of the Lights" Shyne – 15 octobre, MetLife Stadium : "Bad Boyz"

– 15 octobre, MetLife Stadium : "Bad Boyz" Fabolous – 15 octobre, MetLife Stadium : "Breathe" & "So Into You"

– 15 octobre, MetLife Stadium : "Breathe" & "So Into You" Meek Mill – 15 octobre, MetLife Stadium : "Dreams and Nightmares"

Des moments qui ont marqué les esprits

Au-delà des invités, la tournée a aussi généré ses propres moments viraux. Lors d'un passage à Nashville, Usher a fait descendre de scène une spectatrice qui semblait peu enthousiaste à l'idée de recevoir un lap dance de sa part — une scène largement relayée sur les réseaux sociaux.

La liste des invités continue de s'allonger au fil des dates.