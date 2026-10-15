ScHoolboy Q annonce un nouvel album pour 2027 et promet de ne "jamais prendre sa retraite"

ScHoolboy Q prépare son retour musical. Le rappeur américain a confirmé la sortie de son prochain album, "THank Que", pour 2027. Une annonce faite sur scène à Los Angeles, où il célébrait les dix ans de "Blank Face LP", tout en assurant à ses fans qu'il n'avait aucune intention d'arrêter sa carrière.

Deux ans après Blue Lips, ScHoolboy Q est prêt à ouvrir un nouveau chapitre de sa discographie. Lors d'un concert organisé à Los Angeles pour célébrer le dixième anniversaire de Blank Face LP, l'artiste a profité des derniers instants du spectacle pour dévoiler ses projets.

"Un nouvel album intitulé THank Que sortira l'année prochaine. Je vous le promets", a-t-il lancé au public.

Le rappeur a également tenu à rassurer ses admirateurs sur son avenir musical. "Je serai encore là pour le vingtième anniversaire, je vous le promets. Je ne prendrai jamais ma retraite", a-t-il affirmé.

Un album de douze morceaux en préparation

Cette annonce confirme les premiers indices laissés par ScHoolboy Q sur ses réseaux sociaux. Quelques mois auparavant, il avait publié une photographie de son studio d'enregistrement, accompagnée d'un message évoquant un nouveau chapitre artistique.

Il expliquait alors travailler depuis un certain temps sur THank Que, un projet comprenant douze morceaux dont il finalisait la préparation.

Le rappeur poursuit ainsi sur sa lancée après Blue Lips, sorti en 2024 et accueilli favorablement par la critique et les fans.

Initialement, ScHoolboy Q avait prévu un seul concert à Los Angeles pour les dix ans de Blank Face LP, accompagné d'une nouvelle édition vinyle. L'événement s'est finalement transformé en une tournée de dix représentations réparties dans neuf villes, avec deux concerts dans sa ville natale.

Pour l'heure, aucune date précise n'a été communiquée concernant la sortie de THank Que, attendue dans le courant de l'année 2027.