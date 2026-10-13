PNL réalise un exploit avec "Deux frères" : tous les morceaux de l'album sont désormais certifiés diamant

Plus de sept ans après sa sortie, l'album "Deux frères" de PNL vient de franchir un nouveau cap. Tous les titres du projet d'Ademo et N.O.S ont désormais obtenu une certification de single de diamant, soit au moins 50 millions d'équivalents streams chacun en France.

Double monstres !

Le succès de PNL ne faiblit pas. Sorti le 5 avril 2019, Deux frères continue d'accumuler les écoutes sur les plateformes de streaming, au point de réaliser une performance remarquable : l'intégralité des morceaux de l'album est désormais certifiée diamant.

Pour décrocher cette distinction décernée par le Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), chaque titre doit atteindre le seuil des 50 millions d'équivalents streams en France.

Un résultat qui confirme la popularité durable du troisième album du duo formé par Ademo et N.O.S, dont les morceaux continuent de séduire les auditeurs plusieurs années après leur sortie.

Un album déjà double disque de diamant

Cette nouvelle performance vient enrichir un palmarès commercial déjà impressionnant. En septembre 2023, Deux frères avait obtenu la certification de double disque de diamant, témoignant de son immense succès à l'échelle de l'album.

Mais cette fois, ce sont bien tous les morceaux, individuellement, qui ont franchi le seuil symbolique des 50 millions d'équivalents streams.

Avec ses mélodies planantes, ses textes mélancoliques et ses thèmes liés à la rue et à la famille, PNL a construit autour de Deux frères un univers musical qui continue de fédérer son public.

Sept ans et demi après sa sortie, l'album confirme ainsi sa longévité dans le paysage du rap français.