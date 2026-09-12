Guizmo prend la défense de Freeze Corleone et dénonce une forme de "Precrime"

Alors que Freeze Corleone est toujours plus ou moins dans l'œil de la justice, il peut compter sur le soutien de ses collègues du rap français, notamment Guizmo.

Alors que Freeze Corleone fait toujours face aux conséquences judiciaires liées à certaines de ses prises de position artistiques, Guizmo a décidé de prendre la parole pour défendre le rappeur. Une sortie dans laquelle il s'interroge surtout sur les limites imposées à la création artistique.

Pour Guizmo, cette affaire dépasse même la personne de Freeze Corleone. Elle concernerait directement la manière dont une œuvre peut être interprétée et, selon lui, détournée de son intention première.

"C'est même pas une atteinte directe à Freeze Corleone, c'est une atteinte à une pirouette artistique."

Le rappeur estime ainsi que certaines polémiques reposent davantage sur l'interprétation du public ou des médias que sur les propos réellement tenus par l'artiste.

"C'est le public ou les médias qui choisissent d'être offensés par quelque chose qui n'est pas dit, en fait."

Guizmo fait référence à "Minority Report"

Pour illustrer son raisonnement, Guizmo fait un parallèle avec Minority Report, le célèbre film de Steven Spielberg dans lequel une police spécialisée arrête les individus avant même qu'ils ne commettent un crime.

Une comparaison qui lui permet de dénoncer ce qu'il perçoit comme une forme de "Precrime" appliquée à la création artistique.

"Tu ne l'as pas fait, mais on a vu que tu allais le faire, donc on vient chez toi, on t'arrête."

À travers cette référence, Guizmo s'interroge sur le fait de pouvoir condamner non seulement des paroles prononcées, mais également une intention supposée derrière celles-ci.

Freeze Corleone comme "exemple" pour les autres rappeurs ?

Guizmo estime également que les conséquences de l'affaire pourraient dépasser largement le cas de Freeze Corleone. Selon lui, la sanction infligée au rappeur pourrait pousser d'autres artistes à réfléchir à deux fois avant d'utiliser certaines références ou certaines formules dans leurs textes.

"Pour eux, il a tellement bien servi d'exemple que les autres, vont s'en abstenir maintenant."

Une déclaration qui pose donc la question de l'autocensure dans le rap français. En multipliant les références, les doubles sens et les provocations, Freeze Corleone s'est construit une identité artistique singulière. Mais cette écriture lui a également attiré de nombreuses polémiques.

Avec sa prise de parole, Guizmo ne défend donc pas uniquement Freeze Corleone. Il alerte sur les conséquences que ce type d'affaire pourrait avoir sur la liberté artistique et sur la manière dont les rappeurs écriront leurs textes à l'avenir.