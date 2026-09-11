C'est ce qu'on appelle l'effet Stade de France : après son concert à Saint-Denis, PLK remonte sur la première place du top album avec "Grand Garçon", dont la durée de vie est vraiment longue !

Avoir un album qui squatte la première place du top pendant des mois, c'est devenu quasiment mission impossible en France, à moins d'avoir recours à des procédés à la limite de la triche, ou de l'optimisation si on préfère à l'image de Gims avec "Le Nord se souvient". Trop de concurrence, trop de sorties chaque semaine, et un public qui passe à autre chose de plus en plus vite. Mais ce qui est encore plus rare, c'est de remonter sur la première place, des mois après la sortie de son album : c'est pourtant ce que vient de faire PLK avec "Grand Garçon".

Et cet exploit, il le doit beaucoup à ses deux concerts au Stade de France, qui ont eu lieu les 4 et 5 septembre dernier. Car en une semaine, PLK aura réalisé 12 595 ventes supplémentaires pour "Grand Garçon". Un album qui, on le rappelle, est sorti le 13 mars, soit il y a environ 26 semaines. Et réaliser plus de 12k ventes en 26ème semaine, sans réédition, c'est assez exceptionnel : certains gros artistes, en 2026, ont réalisé ce score pour la première semaine de sortie de leur album. Evidemment, on peut parler d'effet Stade de France pour Polak, un effet qu'on avait pu observer sur Jul à l'époque, sur Aya Nakamura, ou sur Booba évidemment, même si pour Kopp, cette augmentation des ventes touchait sa discographie de manière un peu plus globale, là où pour PLK, on a clairement un gros pic ciblé sur un seul album, son dernier.

Selon plusieurs sources plus ou moins fiables, l'album approcherait actuellement les 200 000 ventes, on ne peut donc que saluer la performance de PLK ainsi que la longévité de son album, qui continue d'être très streamé des mois après sa sortie. De quoi envisager la suite avec sérénité.