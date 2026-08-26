Par Remi Gene

Alors que "How Much", le nouveau featuring de PLK et La Mano 1.9, sort ce vendredi, un nouvel extrait vient d'être publié sur les réseaux sociaux et ça s'annonce plutôt lourd !

On est sur une année très réussie du côté de PLK pour le moment. Entre son album "Grand Garçon" qui s'est vraiment très bien vendu, son titre "Pocahontas" qui continue de squatter le top streaming sur plusieurs plateformes, tout comme "Sex Model" ou "Tu Dors ?", son "Grünt" légendaire, et surtout ses deux concerts au Stade de France prévus dans quelques jours, les 4 et 5 septembre. Bref, un sans faute jusqu'à maintenant et ça ne semble pas vouloir s'arrêter : un featuring avec La Mano 1.9, "How Much", va sortir ce vendredi. Un extrait a été dévoilé, et ça s'annonce solide !

Un featuring entre PLK et La Mano 1.9 va donc sortir ce vendredi 28 août, et il s'agira probablement d'une des plus grosses sorties de la semaine. Les deux artistes sont au top de leur hype, même si, concernant La Mano, on le voit bien continuer à gravir encore quelques échelons s'il fait les bons choix. Le morceau s'appellera "How Much" et un extrait de 20 secondes environ a été dévoilé. Et les deux rappeurs semblent avoir fait le choix du kickage pour cette collaboration, avec une instru un peu drill, et La Mano qui ouvre le couplet de manière bien agressive.

Des références à la guerre, à Schwarzenegger, mais aussi à Bastian Schweinsteiger, légende du Bayern, bref, ça nous annonce un titre bien punchy, avec des rappeurs qui rappent, et ça, ça fait plaisir car c'est devenu rare ces derniers temps. Et surtout, on se met à imaginer une énorme surprise avec La Mano qui vient faire une surprise au Stade de France en compagnie de PLK, afin de rapper ce morceau bien guerrier devant une foule chauffée à blanc. En tout cas, le timing serait fou !