Par Remi Gene

Véritable légende de la scène rap US, Busta Rhymes vient de faire plaisir à ses fans en sortant un tout nouveau projet intitulé "Dillagence II" et produit par le légendaire et regretté producteur J Dilla.

Certains amateurs de rap oublient souvent de mentionner son nom lorsqu'il s'agit de parler des gros producteurs légendaires du rap US. Pourtant, J Dilla figure sans aucun débat possible parmi les beatmakers les plus influents de toute l'histoire du game, avec ses longues boucles et ses samples qui auront vraiment transformé et ouvert le rap musicalement, malgré sa trop courte carrière, lui qui est décédé à 32 ans seulement. Mais bonne nouvelle pour ses fans : Busta Rhymes a décidé de dévoiler enfin "Dillagence II", produit par J Dilla.

Un projet attendu de longue date puisque le premier volume de "Dillagence" était sorti en 2007, afin de rendre hommage au producteur décédé. Cette suite avait été mentionnée à de nombreuses reprises, et même annoncée officiellement par Busta Rhymes, un peu plus tôt cette année. Désormais, le projet est là, et on peut le savourer sans modération. Un projet de 19 titres, ce qui est très long, mais il faut dire aussi que l'héritage laissé par J Dilla est immense, tout comme le respect éprouvé par Busta envers le producteur.

Au menu des featurings, il y a du très beau monde, avec D'angelo, autre légende de la musique aujourd'hui décédée, Common, Lil Wayne, Ludacris, Big Sean, Anderson .Paak, mais aussi T3, un des derniers survivants de Slum Village, dont J Dilla était membre. Rassurez-vous, pas d'IA dans les morceaux, tout est fait par des humains, même le feat avec D'angelo qui est issu d'une collab inachevée qui date de plus de 20 ans. Au programme, du bon vieux rap donc, avec une forme musicale étonnante, des instrus très créatives sorties de nulle part, structurées de manière inhabituelles (voire même étranges), du mitraillage verbal de la part de Busta Rhymes, et un projet qui inspirera, on l'espère, de nombreux artistes qui cherchent à explorer de nouveaux horizons.