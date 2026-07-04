Visiblement, se mettre à plat ventre devant le président des Etats-Unis est devenu un sport national à New-York : 50 Cent, Ja Rule et Busta Rhymes vont rapper pour Donald Trump dans son club privé, à l'occasion d'un anniversaire très particulier.

Le rap a plus de 50 ans aux Etats-Unis, bien plus vieux qu'en France, puisque ce sont nos frérots new-yorkais qui ont inventé cette culture et ce mode d'expression. 50 ans de punchlines, de flows insaisissables, mais aussi de révolte contre le système, de Grandmaster Flash à Guru, en passant par Public Ennemy, NWA, 2Pac Shakur, Ol'Dirty Bastard et tant d'autres. Une culture bâtie dans la joie, mais parfois aussi dans la douleur et la rage, toute cette énergie rebelle, pour arriver là-dessus : 50 Cent, Ja Rule et Busta Rhymes vont rapper pour Donald Trump, dans son club privé.

Tout ça se passe dans un cadre un peu spécial : le 4 juillet, c'est le 250ème anniversaire de la déclaration d'indépendance des Etats-Unis. Un évènement pour lequel Donald Trump avait déjà fait son caprice, pour organiser une soirée UFC devant la Maison Blanche. Cette fois, le président américain prévoit une soirée remplie de performances musicales, dans son club privé, et visiblement, 50 Cent, Ja Rule, Busta Rhymes et même Timbaland sont programmés pour la soirée, d'après le site spécialisé HotNewHipHop.

Forcément, ça fait pas mal grincer des dents du côté de la communauté afro-américaine, même si évidemment il y a quand même quelques voix qui sont d'accord avec l'idée d'aller faire le clown micro en main devant Donald Trump pour quelques dollars. Après tout, le dollar est roi aux Etats-Unis, alors si ça paie, "let's go", même si c'est avec cette mentalité qu'on finit par manger du caca à Dubaï.

Au-delà du fait que tous les artistes mentionnés sont des "has been", des anciens qui ne sont clairement plus d'actualité dans le game, même s'ils sont tous des légendes du rap US, on est au moins contents d'une chose : finalement, 50 Cent et Ja Rule sont capables de tomber d'accord, quand il s'agit d'aller divertir Donald Trump. Ceci dit, Fifty avait toujours été clair sur le sujet : il ne fait pas de politique, il reste "du côté du gagnant", même si à l'époque, il affirmait avoir refusé plusieurs millions pour soutenir le président américain.

Il faut croire qu'il a changé d'avis, ou que la somme a augmenté...