T-Pain dévoile un morceau inédit avec Oliver Tree, décédé il y a quelques semaines

T-Pain, toujours aussi surprenant dans ses choix de collaboration, a dévoilé en live un morceau inédit en featuring avec l'artiste Oliver Tree, décédé en juin 2026, et c'est plutôt fort.

Parmi tous les artistes qui ont marqué l'histoire du rap game, il y en a certains qui ne resteront pas dans les mémoires, ou alors, comme un "mauvais souvenir". C'est par exemple le cas de T-Pain : le hitmaker qui faisait danser le monde entier avec ses tubes dans les années 2000/2010 restera à jamais comme "l'inventeur de l'autotune", qui a ouvert une porte qui a changé le rap à jamais. Certains ont donc une mauvaise image de lui, alors qu'il s'agit d'un artiste incroyable, à l'influence considérable et avec énormément de créativité. La preuve : ce nouveau morceau dévoilé en live, en duo avec Oliver Tree.

Oliver Tree, pour ceux qui ne le savent pas, était un artiste touche-à-tout : rap, chant, électro, production, un gars un peu hors cadre, décédé tragiquement en juin dernier lors d'un accident d'hélicoptère. Et visiblement, T-Pain avait un feat avec lui sous le coude, qu'il a dévoilé lors de son passage à l'EDM Fest de Rothbury dans le Michigan, le tout alors que Shaquille O'Neal, légende de la NBA et renommé DJ Diesel dans sa nouvelle carrière, était présent aussi sur scène.

On n'a pas le nom du morceau, et on ne sait pas si T-Pain compte le publier un jour sur les plateformes, mais le résultat est surprenant, un peu à l'image de la carrière d'Oliver Tree, ou de la musique créée par T-Pain depuis quelques années : un mélange d'EDM, de house, de RnB, de rythmiques se rapprochant d'une certaine forme de rap, et même de dubstep. Bref, un sacré bordel, mais curieusement, ça fonctionne bien, et en vrai, savoir que T-Pain est encore dehors, quelque part, à créer du son en restant l'artiste bizarre qu'il a toujours été, ça nous fait plaisir !