Pour la Fête de la Musique, Anyme a une nouvelle fois prouvé qu'il faisait partie des créateurs les plus influents de la scène urbaine française. Installé dans un bus qui a sillonné les rues de Paris, le streamer et animateur a offert plusieurs heures de direct aux internautes, ponctuées par des apparitions d'artistes majeurs et quelques surprises musicales qui ont rapidement fait réagir les résea

Un casting XXL dans les rues de la capitale

Tout au long du live, les invités se sont succédé dans une ambiance particulièrement festive. Les spectateurs ont notamment pu apercevoir So La Lune, Moha MMZ, Vegedream, Tayc, Elams ou encore Ridsa prendre part à l'événement.

Entre échanges, moments improvisés et performances spontanées, le concept a rapidement séduit les internautes, qui ont suivi en masse le parcours du bus à travers Paris. Cette formule confirme une tendance de plus en plus présente dans l'univers du streaming : rapprocher les artistes de leur public grâce à des formats immersifs et en direct.

"Champagne" résonne en plein cœur de Paris

L'un des temps forts de la soirée est venu d'Anyme lui-même. Le créateur de contenu a interprété son récent morceau Champagne, dévoilé il y a quelques jours en collaboration avec Meryl.

Très bien accueilli par sa communauté depuis sa sortie, le titre a bénéficié d'une nouvelle exposition grâce à cette performance en plein cœur de la capitale. Les extraits ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, renforçant encore un peu plus la visibilité du morceau.

Anyme change champagne dans Paris ‼️ pic.twitter.com/b1SPoxlPTe — tojii (@Nagii_10) June 21, 2026

Tayc au rendez-vous pour "Réanymé"

Autre moment marquant de cette édition : la présence de Tayc. L'artiste, qui entretient une relation privilégiée avec Anyme depuis quelques temps, a participé à plusieurs séquences du live.

Les deux hommes ont notamment profité de cette journée pour tourner des images destinées au clip de Réanymé. Un titre qui devrait prochainement bénéficier d'un visuel officiel et dont les premières séquences aperçues durant le live ont déjà attisé la curiosité des fans.

Tayc a tourné un clip en plein Paris pendant le live IRL d'Anyme à l'occasion de la fête de la musique à Paris 🇫🇷🎶🎬 pic.twitter.com/LES1AEgkTu — Riyadinho (@riyadinhoo_) June 21, 2026

Anyme confirme son influence

À travers ce genre d'événement, Anyme continue d'occuper une place particulière dans l'écosystème urbain français. À mi-chemin entre créateur de contenu, animateur et relais culturel, il est devenu au fil des années un véritable trait d'union entre les artistes et leur public.

Réunir en quelques heures des profils aussi différents que Tayc, So La Lune, Moha MMZ ou Vegedream démontre une nouvelle fois sa capacité à fédérer autour de ses projets. Et au vu de l'engouement suscité par ce live spécial Fête de la Musique, il y a fort à parier que ce format reviendra très vite avec de nouvelles surprises.