La retraite musicale de T.I. semble plus proche que jamais. Véritable pionnier de la trap d'Atlanta, le rappeur américain a confirmé que son prochain album, Kill The King, arrivera le 26 juin.

Une annonce qui met fin à des années d'attente

Cela fait plusieurs années que T.I. évoque l'arrivée de Kill The King. Annoncé dès 2021, le projet a connu plusieurs reports et de nombreuses périodes de silence, laissant les fans dans l'incertitude. Cette fois, l'artiste a lui-même confirmé que l'album sortirait le 26 juin, mettant un terme à un long suspense.

L'album représentera son premier véritable projet studio depuis The L.I.B.R.A., dévoilé en 2020. Entre-temps, le rappeur s'est consacré à plusieurs activités, notamment le cinéma, les affaires et même le stand-up.

Le chapitre final d'une carrière légendaire

Depuis plusieurs mois, T.I. répète que Kill The King sera son dernier album. Une décision qu'il assume pleinement après une carrière marquée par des classiques comme Trap Muzik, King, T.I. vs. T.I.P. ou encore Paper Trail.

Considéré comme l'un des architectes de la trap moderne aux côtés de figures comme Young Jeezy ou Gucci Mane, le natif d'Atlanta a largement contribué à populariser le son du Sud dans les années 2000. Son influence reste encore visible aujourd'hui chez de nombreux artistes de la nouvelle génération.

Un retour déjà lancé par plusieurs singles

Pour préparer l'arrivée de l'album, T.I. a déjà dévoilé plusieurs morceaux ces derniers mois. Le plus remarqué reste Let 'Em Know, produit par Pharrell Williams, qui marque son retour en solo et donne un premier aperçu de la direction musicale du projet.

D'autres titres comme Trauma Bond ou MR HIM ont également permis de maintenir l'attention autour de l'album, tout en montrant que le vétéran d'Atlanta n'a rien perdu de sa maîtrise au micro.

Une tournée familiale pour accompagner la sortie

En parallèle de cet ultime album, T.I. prévoit également de partir sur les routes avec ses fils King et Domani dans le cadre du King Succession Tour. Une tournée qui symbolise le passage de relais entre le rappeur et la nouvelle génération de sa famille.

Reste désormais à découvrir si Kill The King tiendra toutes ses promesses. Une chose est sûre : lorsqu'une figure aussi importante que T.I. annonce son dernier album, l'événement dépasse largement le simple cadre d'une sortie musicale. Le 26 juin pourrait bien marquer la fin d'une époque pour le rap d'Atlanta.