T.I. décroche un premier hit gold en 2026 avec “Let ‘Em Know”

T.I. démarre 2026 fort : son single “Let ‘Em Know” vient d’être certifié gold, confirmant que le vétéran d’Atlanta est toujours dans la course.

Un comeback qui paye

Sorti en début d’année, “Let ‘Em Know” franchit la barre des 500 000 unités, devenant le premier titre certifié gold de 2026 tous genres confondus.

Un vrai statement pour Tip, qui prouve encore une fois qu’il sait rester relevant malgré les années. Sur les réseaux, T.I. a célébré le move avec un message simple : gratitude envers son équipe, les radios, les plateformes… et surtout les fans.

Pour lui, ce succès confirme que le public est toujours là.

Half a million units later, the message is clear. 🗣️ “Let ‘Em Know” is the first CERTIFIED GOLD record of 2026 on all genres!! YKWTFGO!



Humbled and want to express my gratitude to my family, my team, all the radio stations and DSP’s supporting the record and most importantly all… pic.twitter.com/vd8O9vMG8R — T.I. (@Tip) April 6, 2026

Pharrell à la prod, recette validée

Le morceau, produit par Pharrell Williams, s’est rapidement imposé comme un des sons marquants du début d’année, avec une vraie traction en streaming et en radio. Ce single s’inscrit dans la rollout de Kill The King, annoncé comme son prochain (et possiblement dernier) album. Avec déjà un gold en poche, T.I. relance clairement la machine — et montre qu’il n’a pas dit son dernier mot.