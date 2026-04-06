T.I. en forme comme jamais dans le clip de "Trauma Bond"

Avec son nouveau clip "Trauma Bond", T.I. rend un vibrant hommage à la culture musicale d'Atlanta, entre fanfare scolaire et trap bien énervée, toujours avec la même énergie au micro.

Cela fait plusieurs semaines que T.I. refait parler de lui avec l'annonce du tout dernier album de sa carrière, "Kill the king", dont la date n'a pas encore été dévoilée. On sait juste que Dr. Dre va bosser dessus, et c'est déjà bien ! Le rappeur d'Atlanta continue de teaser le projet avec la sortie d'un nouveau clip, "Trauma Bond", dans lequel il a ramené toute la fanfare de la ville, pour un clip très feel good, en mode "celebration" et egotrip, lui qui rappe sa volonté de faire passer sa famille avant tout le reste. Un morceau réussi, on espère qu'il sera sur l'album !